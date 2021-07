Plusieurs routes fermées à la circulation en province de Namur

Plusieurs routes sont fermées sur le territoire de la province de Namur, prévient le gouverneur Denis Mathen qui demande aux automobilistes de laisser la priorité aux véhicules de secours.

+ LIRE AUSSI | De nouvelles inondations ce samedi soir : le point sur les dégâts

Sur la zone de police de FloWal (Florennes-Walcourt), la route de Charleroi à Yves-Gomzée (rue principale) est toujours fermée pour des raisons de sécurité.

Sur la zone de police Haute-Meuse (Dinant, Hastière, Yvoir, Anhée et Onhaye), la route de la Molignée est fermée entre le lieu de départ des Draisines et Falaën. La chaussée de Dinant était encore fermée d’Anhée à Bouvignes-Sur-Meuse en début de journée.

Sur la zone de police Entre Sambre et Meuse (Floreffe, Fosses-la-Ville, Mettet et Profondeville), la rue du Monty et le bas de la rue des fonds (Lustin) sont barrées.

Sur la zone de police de Namur-Capitale, la chaussée de Dinant à La Plante est toujours barrée suite à un éboulement tandis que la rue Armand De Wasseige à Wépion est barrée sur 50 mètres.

«D’autres problèmes sont susceptibles d’être rencontrés ailleurs: soyez vigilants», invite le gouverneur qui demande aux automobilistes de laisser la priorité aux engins de remblaiement et aux services de secours.