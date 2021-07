Covid: tout ce qu’il faut savoir ce dimanche en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce dimanche 25 juillet.

1. Belgique

Contaminations, hospitalisations, décès: tous les chiffres du coronavirus en Belgique

Retrouvez sur cette page les chiffres officiels liés à l’épidémie du coronavirus (Covid-19) en Belgique et dans le monde. + LIRE ICI

2. Monde

Il faudra des décennies au tourisme suisse pour se remettre de la pandémie

Il faudra des décennies pour que le tourisme suisse se remette complètement de la pandémie de coronavirus. Selon Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme, l’année 2021 s’annonce encore pire que 2020. + LIRE ICI

VIDÉOS| Manifestations anti-pass sanitaire: des journalistes de France 2 agressés

Aux cris de «Liberté, liberté!», des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi en France contre les mesures gouvernementales décidées pour lutter contre la reprise de l’épidémie de coronavirus. Deux journalistes qui couvraient la manifestation à Marseille ont été violemment pris à partie. + LIRE ICI

Des dizaines de milliers de Brésiliens réclament la destitution de Bolsonaro

Des dizaines de milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues samedi, réclamant la destitution du président Jair Bolsonaro pour sa gestion de la crise sanitaire alors que le bilan de l’épidémie dépasse le demi-million de morts, ont constaté des journalistes de l’AFP. + LIRE ICI

L’Algérie va produire le vaccin chinois Sinovac

L’Algérie va produire localement le vaccin anticoronavirus de la société chinoise Sinovac, a indiqué samedi le ministère de l’Industrie pharmaceutique, alors que le pays le plus peuplé du Maghreb est confronté, comme ses voisins, à une reprise de la pandémie. + LIRE ICI

Allemagne: les personnes non vaccinées risquent des restrictions d’accès

En Allemagne, les personnes non vaccinées contre le coronavirus risquent de faire face à des restrictions d’accès aux bars et autres lieux de sociabilisation en cas de nouvelle vague de contaminations, a mis en garde dimanche le directeur de la chancellerie, Helge Braun, dans une interview accordée au journal Bild am Sonntag.+ LIRE ICI

Le ministre britannique de la Santé s’excuse après un tweet «malheureux»

Le ministre britannique de la Santé Sajid Javid a présenté ses excuses dimanche après avoir laissé entendre que le pays ne devait pas se «recroqueviller» face au coronavirus, dans un tweet qui avait suscité des réactions indignées.+ LIRE ICI

Manifestations contre le pass sanitaire: 71 interpellations dont 24 à Paris

Les manifestations samedi contre le pass sanitaire ont donné lieu à 71 interpellations dont 24 à Paris et 29 membres des forces de l’ordre ont été blessés, selon un décompte dimanche du ministère de l’Intérieur.+ LIRE ICI

En RDC, un étudiant qui ne portait pas de masque tué par un policier

Un étudiant a été tué samedi à Kinshasa par un policier qui lui reprochait de ne pas porter de masque pendant l’enregistrement d’une vidéo, alors que la République démocratique du Congo est confrontée à une troisième vague de Covid-19, ont indiqué dimanche des témoins et des médias.+ LIRE ICI