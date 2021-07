JO 2021 | Alison Van Uytvanck: «La confiance augmente avec cette première victoire»

La joueuse belge s’est montrée satisfaite par son premier match en simple, au lendemain de sa défaite en double avec Elise Mertens.

Alison Van Uytvanck (WTA 62) était satisfaite, dimanche, après avoir franchi le premier tour du simple dans le tournoi olympique de tennis. La Grimbergeoise, 27 ans, avait certes hérité d’un bon tirage au sort avec la Serbe Ivana Jorovic (WTA 309), 24 ans, mais elle n’en a pas moins livré un match très propre, remporté 6-3, 6-2 en 1h27.

«Je suis contente d’avoir remporté ma première victoire aux Jeux Olympiques», dit Alison Van Uytvanck. «Et je pense avoir affiché un bon niveau de jeu. J’ai opéré de bons choix tactiques et quand vous menez du début à la fin, que vous avez le match sous contrôle, c’est toujours agréable de pouvoir jouer de cette manière. Il n’y a eu qu’un moins bon jeu, à 4-1 au deuxième set, mais je me suis directement ressaisie. En outre, je n’ai pas passé énormément de temps sur le court. C’est tant mieux, car il faisait très chaud et humide. On cuisait vraiment et il fallait essayer de se rafraîchir avec des serviettes de glace aux changements de côté».

La suite, cela dit, risque d’être nettement plus délicate pour Alison Van Uytvanck. La N.2 belge retrouvera en effet au deuxième tour, ce lundi, Petra Kvitova (WTA 13), 31 ans, tête de série N.10, médaillée de bronze aux Jeux à Rio en 2016 et double lauréate à Wimbledon.

«Kvitova est une sacrée cliente, mais on verra bien», a-t-elle poursuivi. «J’avais dit que je serais heureuse si je gagnais un match. Pour moi, c’est déjà très positif. C’est tout à fait différent d’un tournoi habituel et c’est chouette de pouvoir le vivre. C’est spécial. C’est unique. Le village qui n’est que pour les athlètes. Je suis parfois un peu perdue», sourit-elle. «Mais cela me plaît. Je regrette simplement de ne pas pouvoir assister à d’autres sports. La confiance augmente avec cette première victoire. Beaucoup de choses sont possibles dans le tennis féminin et je vais faire le maximum pour en ajouter une deuxième».