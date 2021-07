Thierry Ambrose quitte Metz et rejoint Ostende

L’attaquant français Thierry Ambrose quitte le FC Metz pour le KV Ostende, a annoncé le club côtier samedi.

Thierry Ambrose, 24 ans, jouait depuis deux ans à Metz, où il a inscrit un but et délivré une passe décisive en 44 matches sous le maillot grenat. Formé à Auxerre et Manchester City, il a par la suite évolué au NAC Breda et à Lens avant son arrivée à Metz.

Il s’agit du 6e transfert réalisé par le KVO cet été après les défenseurs Zech Medley (Arsenal) et Thomas Basila (Nantes), les médians Kenny Rocha Santos (Nancy) etAlfons Amade (Hoffenheim) et l’attaquant Mickaël Biron (Nancy). Jack Hendry a lui été acquis définitivement au Celtic.

Ostende a raté ses débuts en championnat, s’incliant 0-3 samedi face à Charleroi lors de la 1e journée de Jupiler Pro League.