JO 2021 | Les Belgian Hammers pourront «vraisemblablement» compter sur Jelle Geens, confirme le COIB

Il y a de fortes chances que le triathlète Jelle Geens puisse disputer le relais mixte aux Jeux Olympiques de Tokyo samedi prochain.

En raison d’une infection au Covid-19 précédemment contractée, il manquera l’épreuve individuelle lundi, mais entre-temps, il a été testé négatif à deux reprises.

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a confirmé dimanche que Jelle Geens «remplit toutes les conditions du playbook» et que «son vol et ses déplacements sont suivis de près». Le COIB l’attend à Tokyo «au plus tard mardi» et souligne que le triathlète «sera probablement disponible pour débuter samedi.»

Vendredi, le COIB avait annoncé que Jelle Geens avait contracté le coronavirus à l’approche des Jeux et raterait donc l’épreuve individuelle. Dans le même temps, le COIB a confirmé qu’il n’avait aucun symptôme et qu’il avait déjà été testé négatif une fois. Cela a laissé la porte ouverte à la participation au relais mixte