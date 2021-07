JO 2021 | Le skater Axel Cruysberghs éliminé dès les qualifications en street

Axel Cruysberghs n’a pas réussi à se qualifier pour la finale de l’épreuve du street messieurs en skateboard lors des Jeux Olympiques de Tokyo dimanche.

Sur les 20 participants, Cruysberghs s’est classé 13e avec 24.81 points. Seul le top 8 se qualifiait pour la finale.

Parti en troisième position dans la quatrième et dernière série, Cruysberghs, 23e mondial, a signé un score de 6.52 dans la première course et de 7.00 dans la seconde. Sur ces deux courses, les skateurs peuvent effectuer le nombre et le type de figures qu’ils souhaitent en 45 secondes.

Dans les tricks, les cinq figures que les skaters doivent réaliser, le Flandrien, qui vit à Los Angeles, a manqué ses première, troisième, quatrième figures. Sur la deuxième figure, il a reçu un score de 5.15 et un score de 6.14 sur la cinquième et dernière figure.

Cruysberghs, 26 ans, a finalement terminé à la 13e place avec un total de 24.81 points. Les quatre meilleurs scores de chaque skater étaient conservés pour déterminer le classement.

La finale est prévue dimanche à 5h25 heure belge.