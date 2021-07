VIDÉO | Orage violent à Dinant: a priori «pas de victime humaine»

Le bourgmestre de Dinant, Axel Tixhon, a tenu à faire un point presse à 22 h 30, à une centaine de mètres du quartier envahi par les eaux.

Alors que les pelleteuses sont déjà à l’œuvre sur la route endommagée et que les riverains balaient tant qu’ils peuvent eau et boue de leurs maisons et commerces, le bourgmestre de Dinant, Axel Tixhon, fait le point sur ce violent orage qui a frappé un quartier de sa ville.

Le point sur la situation dans notre vidéo en tête de cet article.

Ce qui a surtout frappé les témoins, c’est la violence et la rapidité avec laquelle l’eau s’est engouffrée dans les rues du quartier, balayant sur son passage les voitures. Une violence qui pouvait laisser craindre le pire, mais d’après le bourgmestre, il n’y aurait aucune victime humaine à déplorer.

Quatre personnes ont dû être relogées à l’hôtel par les services sociaux de la ville.

La caserne des pompiers de Dinant, qui se trouve à mi-hauteur de cette rue pentue, a subi également des dégâts, en particulier à certains véhicules.