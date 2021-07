PHOTOS & VIDÉOS | De nouvelles inondations ce samedi soir: le point sur les dégâts

Les intempéries annoncées ont provoqué de nouveaux dégâts. La province de Namur est particulièrement touchée ce samedi soir.

L’IRM avait lancé une alerte orange aux orages pour ce samedi pour la quasi totalité du pays. Ce samedi soir, d’importants dégâts sont annoncés en province de Namur surtout. La centrale téléphonique de la zone de secours NAGE a été prise d’assaut: «C’est la catastrophe. On nous appelle de partout à Namur et on ne sait où donner de la tête.»

On fait le point.

Province de Namur

À Dinant, des voitures ont été emportées par les flots route de Philippeville. Vers 21h30, une quinzaine de carcasses de véhicules se trouvaient toujours entassées sur les rails près du passage à niveau. Une scène tout bonnement incroyable!

Les voitures emportées par les flots route de Philippeville à Dinant. EdA Emmanuel Wilputte

À Anhée, un impressionnant torrent d’eau et de boue en provenance des champs situés sur les hauteurs a dévalé et traversé la route à hauteur du bâtiment pittoresque appelé «Villa des Lapins». Dans le village de Bioul, les images sont aussi impressionnantes: du jamais vu, assure-t-on.

La ville de Namur n’est pas épargnée, en témoignent ces images de la rue de Bomel et de la rue d’Arquet:

À La Plante, un mur de soutènement s’est effondré sous la force des eaux (vidéo). Une dizaine de maisons ont été évacuées préventivement.

Triste image à La Plante. EdA

À Vedrin (Namur également), la maison de repos L’Univers a été évacuée. Non directement en raison d’une inondation, mais d’une coupure générale d’électricité certainement causée par les intempéries. La rue Martin Lejeune est aussi sous eaux.

Et ailleurs?

La situation semble également problématique en Brabant wallon, où les pompiers ont notamment dû intervenir à Genappe.

En région liégeoise, fortement touchée par les inondations meurtrières de la semaine passée, la situation était rassurante en fin d’après-midi du côté de Verviers à tout le moins.

