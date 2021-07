Le RFC Seraing battu à Courtrai pour son retour parmi l’élite

Pour son retour dans l’élite 25 ans après, avec un autre matricule, le RFC Seraing a été battu ce samedi soir à Courtrai (2-0) lors de la première journée de D1A.

Les Kerels ont marqué un but dans chaque période, via Teddy Chevalier (31e) et Faïz Selemani sur penalty (88e).

Après les partages entre le Standard et Genk (1-1) vendredi ainsi qu’entre Oud-Heverlee Louvain et Zulte Waregem (1-1) samedi, c’est la première victoire de l’édition 2021-2022 du championnat.

Courtrai, en habitué, n’a pas dû s’employer outre mesure pour venir à bout des Métallos de Jordi Condom encore un peu tendres et qui n’ont pas montré leur meilleur visage au stade des Éperons d’Or.

Les Courtraisiens de Luka Elsner ont logiquement pris les commandes du match peu après l’heure de jeu grâce à leur attaquant maison, le Français Teddy Chevalier. À la réception d’une tête d’un de ses partenaires dans le rectangle, il a croisé sa frappe pour ouvrir le score (1-0, 32e). Parti en contre dans les dernières minutes du match, Selemani a été accroché par Yahya Nadrani dans le rectangle avant de donner au score, sur penalty, son allure définitive (2-0, 88e).

Les Sérésiens fêteront leur retour au Pairay en D1 la semaine prochaine contre Malines.