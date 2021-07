Inondations ce samedi: du jamais vu à Bioul!

Une heure d’intense pluie orageuse et à Bioul (Anhée) et les rues en contrebas du terrain de foot et du Cherimont ont été envahies par un torrent venant du plateau de Denée.

L’inondation a surpris les habitants qui n’avaient jamais rien connu de tel. Ici, il ne s’est rien passé lors des récentes grandes crues la semaine passée.

De nombreuses habitations sont touchées, les débits sont impressionnants. À 20h ce samedi soir, des citoyens étaient inquiets pour des gens coincés chez eux et envisageaient d’aller les aider... en prenant des risques.