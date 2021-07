Une situation sous contrôle ce samedi après-midi à Verviers

Aucune inondation n’a été constatée à Verviers ce samedi après-midi. Les habitants qui ont évacués ont pu être accueillis à Maison Bois.

Ce samedi, la pluie a commencé à tomber en fin de matinée sur Verviers, avant de s’arrêter momentanément quelques heures plus tard. Dans le centre-ville, pas de grosse agitation cet après-midi, mais plusieurs Verviétois continuent de déblayer les déchets qui sont encore conséquents. La police patrouille un peu partout dans la Ville. Et le niveau de la Vesdre est toujours assez bas à 17 heures, laissant apparaître les crasses et les carcasses de voitures toujours présentes sur les berges.

Pré-Javais désert

En Pré-Javais par contre, les rues sont pratiquement désertes. Le centre de distribution de nourriture, installé devant l’Église Saint-Remacle, effectue désormais le service minimum. « On a fait le déjeuner ce matin et on a livré quelques colis de nourritures, mais c’est tout, explique Assia, une bénévole. Les gens sont inquiets. Ce matin on a vu une dame qui tremblait, toujours sous le choc de tout ce qu’il se passe. Beaucoup de gens sont partis mais certains ne veulent pas laisser leur maison. C’est plus de 30 ans de travail m’a dit une dame. Elle avait peur des pillages. »

Un centre d’accueil à Maison Bois

La Ville de Verviers a distribué des toutes-boîtes pour indiquer aux habitants qu’elle avait ouvert le Hall sportif de Maison Bois pour les citoyens qui ont décidé de quitter leur domicile. Un système de navette a été installé. De la nourriture et du café sont distribués sur place. L’armée est venue en renfort, notamment pour apporter des lits et permettre ainsi à ceux qui le veulent, de dormir sur place. Cependant en fin de journée, peu d’habitants s’étaient présentés à Heusy. De nombreux citoyens ont préféré rester chez eux, quand d’autres ont quitté leur habitation depuis le début des inondations et logent à présent chez des membres de leurs familles. Nassim, Arnaud et Mohssin ont eux préféré rejoindre le centre ce samedi. « On nous a dit que ce n’était pas prudent de rester chez nous, raconte Arnaud. On va descendre en ville pour bénéficier des douches et on verra ce qu’on fait après. Ce qui est compliqué, c’est qu’on ne sait pas encore si le pire est derrière nous. »