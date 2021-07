Gros coup d’eau et de boue dans la Molignée

Un orage violent s’est déchaîné sur la région de la Molignée.

La route qui vient d’Anhée et qui est la plus fréquemment empruntée par les visiteurs de l’abbaye de Maredsous a été fermée.

Un impressionnant torrent d’eau et de boue en provenance des champs situés sur les hauteurs dévale et traverse la route à hauteur du bâtiment pittoresque appelé «Villa des Lapins». C’est là aussi qu’est situé le départ des draisines de la Molignée. Un bus du TEC a visiblement été surpris par cette subite et importante arrivée d’eau. Le véhicule a d’ailleurs été laissé sur place. Il était en effet plus prudent de ne pas continuer sa route.

A Ermeton-sur-Biert, non loin de là, on évoque aussi pas mal de zones inondées et de dégâts provoqués par l’eau et l’orage.