VIDÉO | Formule E: Jake Dennis remporte l’ePrix de Londres, Stoffel Vandoorne 8e

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) a pris la 8e place de l’ePrix de Londres, 12e manche du championnat du monde des voitures électriques de Formule E, ce samedi.

Le Belge, parti de la 14e position après une sortie de route lors des essais libres, a gagné 6 places durant la course pour empocher 4 points au classement général.

Devant son public, le Britannique Jake Dennis (BMW i Andretti) s’est imposé devant le Néerlandais Nyck De Vries, équipier de Vandoorne, et un autre Britannique, Alex Lynn (Mahindra Racing). C’est la 2e victoire cette saison pour Dennis, nouveau venu dans la discipline, déjà monté sur la plus haute marche du podium à Valence.

Le début de course a vu les Britanniques Alexander Sims (Mahindra Racing) et Sam Bird (Jaguar) abandonner. Le second reste malgré tout leader du général avec 81 points mais a vu revenir Dennis et le Portugais Antonio Felix da Casto (DS Techeetah) à respectivement 2 et 3 longueurs. Après trois courses sans aucun point, Vandoorne se remet sur de bons rails. Il est 14e avec 58 points.

La 13e manche se tiendra dimanche sur le même circuit londonien. Les 14e et 15e manches, les deux dernières de la saison, sont prévues les 14 et 15 août sur le circuit de Berlin-Tempelhof, ancien aéroport de la capitale allemande.