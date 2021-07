Le débrief des JO: 5 choses à retenir ce samedi

Cinq choses à retenir de cette première journée des Jeux olympiques en un seul article.

1) Cyclisme : Wout van Aert offre la première médaille à la Belgique

Grandissime favori de la course en ligne, Wout van Aert a remporté la médaille d’argent derrière l’Equatorien Richard Carapaz, qui s’est imposé en solitaire après avoir attaqué à environ 6 km de l’arrivée. Le Slovène Tadej Pogacar prend la médaille de bronze une semaine après sa victoire au Tour de France. Le sportif de Herentals tentera de décrocher une nouvelle médaille mercredi dans le chrono olympique où il défendra les couleurs belges avec Remco Evenepoel.

L’équipe belge avant le départ. BELGA

2) Hockey: entrée en matière réussie pour les Red Lions

Les Red Lions n’ont pas tremblé pour leur entrée en lice dans le tournoi olympique. Face aux Pays-Bas, un adversaire de taille, nos compatriotes l’ont emporté 1-3 grâce à un triplé Alexander Hendrickx. Le prochain rendez-vous est prévu lundi face à l’Allemagne. Un autre gros morceau.

Et 1, et 2 et 3 zéro pour Alexander Hendrickx. BELGA

3) Basket 3x3: première historique

Nouvelle discipline olympique, le basket 3x3 en a déjà séduit plus d’un. L’équipe féminine de Russie a remporté la première victoire dans cette discipline en dominant le Japon (21-18). Quelques heures plus tard, la Belgique a fait de même en remportant son premier match sur le fil contre la Lettonie (21-20).

4) Un typhon menace certaines épreuves olympiques

Décidément, rien ne sera épargné à ces Jeux olympiques. Après l’épidémie de coronavirus qui a contraint les organisateurs à décréter des JO à huis clos, c’est maintenant la menace d’un typhon qui oblige certaines épreuves à être décalées.

+ À LIRE | Un typhon perturbe le programme des épreuves olympiques

5) Un exploit, un record et un arrêt

La pongiste polonaise Natalia Partyka, quintuple championne paralympique, participe à Tokyo à ses troisièmes JO. Samedi, elle a facilement battu au premier tour, l’Australienne Michelle Bromley (4-0).

+ A LIRE |Natalia Partyka, championne paralympique, participe à ses troisièmes JO

À 31 ans, Aron Szilagyi, 31 ans, qui est devenu le premier escrimeur à gagner trois titres olympiques d’affilée, un exploit qui avait jusqu’à présent été seulement accompli par une femme, la fleurettiste italienne Valentina Vezzali.

Aron Szilagyi. AFP

+ A LIRE |Troisième titre consécutif historique pour le sabreur hongrois Aron Szilagyi

En tennis, la Néerlandaise Kiki Bertens a annoncé mettre un terme à sa carrière en simple, après sa défaite au premier tour contre la Tchèque Markéta Vondrousova, 6-4, 3-6 et 6-4.

À LIRE |Kiki Bertens arrête sa carrière en simple après une défaite au 1er tour: «Ça suffit»