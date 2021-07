JO 2021 | Élise Mertens et Alison Van Uytvanck éliminées au 1er tour du double

Élise Mertens et Alison Van Uytvanck, associées, ont été éliminées dès le premier tour du tournoi olympique de tennis en double samedi à Tokyo.

Élise Mertens, 25 ans, numéro 1 mondiale en double, et Alison Van Uytvanck, 27 ans, 105e mondiale en double, ont été battues en effet d’entrée par les Espagnoles Garbine Muguruza (WTA double 352), 27 ans, et Carla Suarez Navarro (WTA 1331 en double), 32 ans. En deux manches, 6-3, 7-6 (7/4) et 1 heure 32 minutes de jeu.

En perdant sa première mise en jeu (sur le service de Van Uytvanck), le duo s’est retrouvé mené 3-0. Sur le service de Muguruza ensuite, Mertens et Van Uytvanck effaçaient leur break de retard mais Elise Mertens ne parvenaient pas à recoller avec son service. C’était toujours 5-3 et Carla Suarez Navarro permettait aux Espagnoles de remporter le premier set 6-3 en 40 minutes de jeu.

À 3-3 dans le second set, Élise Mertens perdait sa mise en jeu et les Espagnoles de mener 5-3 dans la foulée. Van Uytvanck retardait l’échéance, mais Carla Suarez ne confirmait pas sur son service (5-5). Mertens portait pour la première fois le double belge aux commandes (5-6). Muguruza forçait le tie-break.

Dans ce jeu décisif, la paire espagnole crucifiait le double belge 7 points à 4.

Chez les messieurs samedi aussi, Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés au premier tour du double messieurs par les Néerlandais Jean-Julien Rojer et Wesley Koolhof (N.8) en deux manches: 6-3, 7-6 (7/5).

Dans le tournoi du simple, Alison Van Uytvanck, 62e mondiale, a hérité de la Serbe Ivana Jorovic, 309e à l’ATP, 24 ans, au premier tour. Elise Mertens, tête de série numéro 12, 17e mondiale, doit affronter de son côté la Russe Ekaterina Alexandrova, 26 ans, 34e mondiale.