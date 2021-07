JO 2021 | Les Red Lions ouvrent leur tournoi par un succès 1-3 contre les Pays-Bas

Les Red Lions, l’équipe nationale de hockey sur gazon, ont réussi leur entrée dans leur tournoi olympique samedi à Tokyo

La Belgique s’est imposée 1-3 pour sa première rencontre dans le groupe B. Un triplé d’Alexander Hendrickx (41e, 44e, 45e) a permis aux Lions de répondre au but d’ouverture de Jeroen Hertzberger (35e).

Avec les Pays-Bas, les Lions rouges ont immédiatement affronté un adversaire de taille au Japon. Le mois dernier, les Néerlandais avaient remporté le duel ors des championnats européens, empêchant ainsi la Belgique, championne en titre, d’accéder à la finale. Les Néerlandais avaient ensuite remporté le titre européen.

Les deux équipes se connaissent bien et se tiennent en première mi-temps. Les Belges cherchent bien à ouvrir le score, mais ne parviennent pas à percer la défense néerlandaise. Ce n’est qu’après la pause que le jeu s’est ouvert. Hertzberger (35e) a donné l’avantage aux Pays-Bas, mais Alexander Hendrickx a ensuite déchaîné ses démons et a fait mouche sur deux corners et une balle de pénalité (41e , 44e et 45e). Les Belges ont gardé le contrôle par la suite et n’ont pas permis aux Pays-Bas de se rapprocher.

Dans le groupe B, la Belgique affrontera l’Allemagne (lundi), l’Afrique du Sud (mardi), le Canada (jeudi) et la Grande-Bretagne (vendredi). La poule A est composée de l’Argentine, de l’Australie, de l’Inde, du pays d’origine, le Japon, de la Nouvelle-Zélande et de l’Espagne. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, prévus le dimanche 1er août.