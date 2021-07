Un taux de positivité de 4,4% à Bruxelles parmi les personnes de retour de voyage

Le taux de positivité au coronavirus à Bruxelles, c’est-à-dire la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués, a augmenté la semaine dernière, pour passer de 2,1% le 15 juillet à 2,5% mercredi dernier.

Il est même de 4,4% pour les retours de voyage, signale vendredi la Commission communautaire commune (Cocom) au lendemain du passage en rouge de la Région bruxelloise sur la carte du Centre européen de prévention et contrôle des maladies (ECDC). Ce changement est en effet dû à l’augmentation des contaminations, dont celles liées aux retours de voyage.

Pour le reste, le taux d’incidence, soit le nombre d’infections pour 100.000 habitants, continue d’augmenter: 232 ce vendredi, contre 152 le 15 juillet.

La valeur R (soit le nombre d’infections provoquées par une personne malade) stagne mais reste au-dessus de 1 (1,106 le 21 juillet), ce qui signifie que l’épidémie se poursuit. La situation épidémiologique bruxelloise se détériore donc quelque peu, commente la Cocom.

Par ailleurs, la vaccination progresse sans toutefois atteindre l’immunité collective. Le taux de vaccination le plus bas est enregistré dans la tranche d’âges des 20-39 ans qui font circuler davantage le virus en raison de leurs plus nombreux contacts. Ainsi, il reste important de se faire vacciner pour diminuer la transmission du virus et réduire son impact négatif sur la santé.

À noter enfin qu’aucun décès n’a été enregistré cette semaine à Bruxelles.