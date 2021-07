Les jours d’une automobiliste en danger après une collision entre deux véhicules à Huy

Un important accident de circulation s’est produit vendredi matin sur la chaussée de Waremme à Huy, a signalé le parquet de Liège.

Une collision frontale a eu lieu entre une voiture et une camionnette de Bpost. Les jours de la postière étaient toujours considérés comme en danger vendredi en fin d’après-midi.

Selon les informations du substitut du procureur du Roi, section roulage, le conducteur de la voiture aurait eu un malaise vers 11h00 et n’aurait pas pu éviter le choc avec le véhicule de Bpost. Le conducteur, né en 1954, a dû être désincarcéré et emmené au CHR de Huy.

Pour la postière, née en 2000 et au volant au moment des faits, les conséquences de la collision sont encore plus importantes. Touchée à la rate, cette dernière a également été transportée à l’hôpital et ses jours étaient considérés comme en danger vendredi vers 17h00.

Les pompiers de la zone de secours Hemeco ainsi que des policiers de la zone de police de Huy et Meuse-Hesbaye ont été dépêchés sur les lieux de l’accident. En outre, le parquet a été averti et un expert automobile a été mandaté.