La Pro League redémarre: suivez Standard - Genk en direct

Le Standard et Genk ouvrent ce vendredi (20h45) la saison 2021/2022 de la Jupiler Pro League.

Cette première journée verra le retour du derby Bruxellois avec Anderlecht/Union, tandis que le champion en titre, le Club Bruges, entamera la défense de son titre par la réception d’Eupen.

En attendant, la nouvelle saison débute par un choc entre le Standard et Genk, soit l’affiche de la dernière finale de la Coupe, remportée par les Limbourgeois (2-1). Ce succès avait lancé Genk, auteur d’une fin de saison en boulet de canon et finalement deuxième du championnat derrière Bruges. Les deux équipes se présentent avec des ambitions différentes. Le Standard, en proie à des difficultés financières, a perdu Zinho Vanheusden et Michel-Ange Balikwisha et misera sur ses jeunes pour faire vibrer Sclessin, où 9.000 spectateurs environ sont attendus, alors que Genk a conservé son redoutable trio Junya Ito-Paul Onuachu-Théo Bongonda.

Le direct du match