Faut-il redouter les orages annoncés samedi?: «Rien de comparable avec les pluies de la semaine passée»

Les orages annoncés depuis plusieurs jours ont conduit l’IRM à déclencher ce vendredi une alerte orange dans 7 provinces du pays et à Bruxelles. Faut-il s’en inquiéter? On a fait le point avec Pascal Mormal, météorologue à l’Institut royal de météorologie (IRM).

Après un vendredi largement ensoleillé, la pluie effectuera son retour ce week-end. Selon les prévisions de l’Institut météorologique (IRM), nous entrons dans une période de temps plus instable avec au menu: des averses parfois intenses et localement orageuses.

Ce samedi, les averses devraient d’abord tomber sur les régions proches de la France et pourraient être déjà assez marquées en province de Luxembourg. En cours de journée, ces averses devraient également concerner les autres régions et gagner progressivement en intensité, voire se transformer en orage. Ce vendredi, l’IRM a d’ailleurs émis une alerte orange liée aux orages dans 7 province du pays, ainsi qu’à Bruxelles. Seules les deux Flandres (orientale et occidentale) et la province du Hainaut sont en code jaune.

Après les inondations meurtrières de la semaine passée, une question se pose: faut-il redouter ce nouvel épisode pluvieux? Pascal Mormal, météorologue à l’IRM, se veut rassurant: «À priori, les précipitations seront sensiblement moins intenses que la semaine dernière», affirme-t-il. «On attend sur l’ensemble du week-end entre 20 et 60 litres d’eau par m². Rien de comparable avec les 271,5 litres par m² recensés en 48h à Jalhay lors des intempéries. De plus, ces cellules orageuses seront nettement plus localisées dans l’espace et le temps.»

271,5 mm en 48h à Jalhay, 217 à Spa. Un record et donc exceptionnel. Cela arrive statistiquement 1 fois en 200 ans. Normalement on relève 100 mm en juillet dans ces régions. 4 villages en province de Liège et 1 commune en province de Luxembourg ont subi >100 mm/24h. — David Dehenauw (@DDehenauw) July 16, 2021

Quelques débordements ponctuels ne sont cependant pas à exclure. «Certains sols sont encore gorgés d’eau et certains débris pourraient poser problème à certains endroits», confie Pascal Mormal. «Ce n’est pas à exclure, mais il ne faut pas paniquer. Nous allons faire face à un phénomène classique et qui n’a rien d’exceptionnel.»

Les averses les plus fortes devraient concerner le centre et l’est du pays, mais pourraient également toucher l’ouest dans une moindre mesure. «À l’heure actuelle, il est encore difficile de prévoir avec certitude les régions qui seront le plus touchées. Certaines villes et villages pourraient passer entre les gouttes», précise le prévisionniste.

La vigilance sera toutefois de mise ce week-end, notamment pour les cours d’eau. L’administration wallonne a émis ce vendredi un nouvel avertissement pour risque de crues.

Quel temps pour la semaine prochaine? Une fois le week-end passé, nous devrions conserver une météo relativement médiocre pendant plusieurs semaines. «Le temps sera plus stable à partir du milieu de semaine prochaine, mais il ne faut pas s'attendre à un retour de l'été avant les 14 prochains jours», annonce Pascal Mormal, météorologue à l'Institut royal de météorologie (IRM). «Il y aura certainement des périodes d'éclaircies, mais pas de beau temps comme on a pu connaître ces derniers jours.»