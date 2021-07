Les marcheurs dénoncent «le flou», à Couvin

On assiste à un mouvement d’humeur étonnant, depuis ce vendredi, sur le Web. Les marcheurs petignolais font front, face à leurs élus.

On a beau endosser un costume du XIXe dans la rue, les marcheurs de Petigny privilégient le Web et notamment Facebook pour annoncer leurs festivités.

Ce vendredi, le programme de la Saint-Victor a donc été diffusé, mais il a été volontairement flouté par les organisateurs, qui l’ont accompagné d’un message cinglant: «Je vous transmets l’affiche concernant nos 40 ans de marche, publie Gérard Nicolas, tambour-major. Oui, je sais nous sommes à trois semaines de celle-ci, mais que voulez-vous, certains élus de notre belle Commune travaillent à plein régime… Après la demande envoyée début juin, toujours rien… Lamentable. Merci à ces personnes qui se reconnaîtront.»

D’autres officiers publient leur commentaire tout aussi acerbe, comme Henry Nicolas, officier de la Jeune garde: «Cette Commune qui tarde à se positionner sur des détails subtils, auxquels nous avions déjà réfléchi afin de respecter les normes induites en fonction de la crise sanitaire (masque; tables en extérieur uniquement; pas de goutte s’il le fallait). Tout avait été réfléchi, un plan B était même prêt à être déployé, et malgré cela: on nous interdit tellement de choses. Que penser des ducasses de la commune qui font exactement ce que l’on nous interdit en organisant des soirées (sans leur jeter la pierre) alors qu’on nous interdit les nôtres. Le beau défilé des fanfares lors de ce 21 juillet et, pour notre marche, la Fanfare du village ne pourrait pas défiler? Quelle cohérence au sein de notre commune?»

Nous l’avions déjà écrit, cela fulmine en effet dans plusieurs marches, au vu des différences de mesures imposées d’une entité à l’autre, parfois pour des villages voisins et des événements se déroulant le même week-end.

«La fanfare sera là…»

Pourtant, l’échevin couvinois des festivités, Bernard Gilson, veut apaiser les troupes, tant de Mariembourg que de Petigny: «Nous tiendrons une réunion lundi pour finaliser le programme d’un défilé commun des deux marches dans Couvin le 13 août, comme ils l’ont demandé, nous annonce-t-il. Dans un premier temps, cette demande n’avait pas été acceptée mais nous avons changé d’avis.

Pour la marche de Petigny, on finalisera aussi le programme lors d’une réunion lundi. J’ai toujours dit que l’on continuerait à discuter pour que les deux marches puissent se dérouler le plus normalement possible.

Au niveau des fanfares, par exemple, nous avions refusé leur participation. Puis j’ai demandé que l’on vérifie les règlements Covid en vue du 21 juillet et on l’a accepté pour la fête nationale. Si on l’accepte le 21 juillet, on doit aussi l’accepter le 15 août, c’est logique.

Par contre, tout ce qui concerne le service des boissons sera soumis aux mêmes règles que dans l’horeca. On ne peut pas y déroger. Et la goutte sera supprimée.»

Tempête dans un verre d’eau ou bérézina? Les troupes ont fourbi leurs armes mais les états-majors ont rendez-vous lundi pour négocier des traités…