Après un an d’attente, cent pays ont déjà défilé lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2021 de Tokyo

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, a débuté vendredi à 20h00 locales (13h00 en Belgique) au Stade Olympique de Tokyo. La Belgique défilera en 163e position, selon l’ordre alphabétique japonais.

Alors que le Stade Olympique de Tokyo peut accueillir 68.000 personnes, c’est devant des tribunes vides que défilent les 206 délégations des Jeux Olympiques de la XXXIIe Olympiade d’été de Tokyo, les JO 2020 se déroulant à huis clos, covid oblige.

Seul un millier de personnes peut assister à l’événement, avec dans la tribune d’honneur, l’Empereur du Japon Naruhito, le président du Comité international olympique Thomas Bach, le président français Emmanuel Macron, arrivé vendredi matin à Tokyo, et la Première dame des Etats-Unis Jill Biden.

Ils assisteront à l’embrasement de la vasque par la flamme allumée le 12 mars 2020 à Olympie, qui marque traditionnellement le début des Jeux.

Sur le plan sportif, pour la première fois, il y aura autant de femmes que d’hommes à participer aux 339 épreuves au programme, au nom de l’équilibre entre les sexes cher à Thomas Bach, qui a également poussé pour l’inclusion de sports dits «jeunes et urbains», comme le skateboard, le surf, le basket 3x3 ou encore l’escalade.

Parmi les 11.090 sportifs inscrits à Tokyo, on compte 122 athlètes belges, soit plus importante délégation noir-jaune-rouge depuis les JO d’Helsinki en 1952 (135). Vingt-deux d’entre eux sont présents à la cérémonie d’ouverture.

Nafi Thiam et Felix Denayer sont les deux porte-drapeaux de la délégation belge, qui défilera finalement en 163e position lors de la cérémonie d’ouverture, soit entre 22h00 et 22h30 (15h00-15h30 en Belgique). C’est la première fois que chaque délégation compte deux porte-drapeaux (un homme et une femme).