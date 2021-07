Heung-Min Son prolonge pour 4 ans à Tottenham

L’attaquant sud-coréen de Tottenham Son Heung-Min a prolongé son contrat avec le club anglais jusqu’en 2025, font savoir les Spurs ce vendredi.

Le joueur de 29 ans était arrivé du Bayer Leverkusen (All.) en 2015. Depuis lors, il a marqué 107 buts en 280 apparitions avec le club londonien. Il a également été le premier à marquer à la fois en compétition et en Ligue des champions dans le nouveau Tottenham Hotspur Stadium. À la fin de la saison 2019-2020, Son a remporté le prix Puskas du plus beau but inscrit durant l’année après un incroyable solo contre Burnley en décembre 2019.

«Je n’ai pas eu à faire de choix, c’était très facile. Je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte de revoir les fans bientôt», a-t-il expliqué lors de sa prolongation de contrat.