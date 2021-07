PHOTOS & VIDÉOS | Il peut atteindre les 600 km/h: le train le plus rapide du monde a été construit en Chine

Ce train a été inauguré mardi dans la ville chinoise de Qingdao. Avec sa pointe de vitesse pouvant atteindre les 600 km/h, le record détenu par le TGV français depuis 2007 et ses 575 km/h est battu.

La Chine vient de frapper un grand coup en matière ferroviaire. Et pour cause! Ce mardi 20 juillet, la société d’État CRRC a inauguré le train le plus rapide du monde. Fraîchement sorti de la chaîne de production de la ville de Qingdao, dans l’est du pays, cet engin hors norme devrait pouvoir atteindre une vitesse maximum de 600 km/h. De quoi «pulvérisé» le record de 2007 du TGV français et sa pointe de vitesse de 575 km/h.

Cool 👍👍👍 Ce train de #SciFi est le nouveau #Maglev dévoilé récemment à Qingdao en Chine. Je suis impatiente de voir sa vitesse de 600 km/h, mais il faut attendre encore quelque temps...#ZhenNestPasZen pic.twitter.com/pzByt7HwML — Zhen n'est pas zen (@Zhen02273792) July 20, 2021

Il s’agit en fait d’un train à sustentation magnétique. Contrairement aux trains classiques, celui-ci flotte sur la voie, propulsé par de puissants électroaimants. L’absence de friction permet d’atteindre des vitesses plus élevées. Par exemple, le trajet de la ligne Pékin-Shanghai verrait son temps de trajet diminuer par deux, passant d’environ cinq heures à deux heures et demie.

L’absence de friction permet d’atteindre des vitesses plus élevées. Image Twitter.

Pas encore en circulation

La mise en circulation du train n’est néanmoins pas prévue pour tout de suite. Il va d’abord devoir passer une batterie de tests dans les années à venir et les voies sont encore toutes à construire. Conséquence: il devrait être possible de pouvoir voyager à son bord d’ici cinq à dix ans.

Sympa comme intérieur, non? Image Twitter / ????-ACYF

Selon le gouvernement chinois, une série de métropoles et de provinces prévoient de nouvelles liaisons par trains à sustentation magnétique. Le Japon, les États-Unis et l’Allemagne souhaiteraient également emboîter le pas.