Covid: l’Australie approuve le vaccin Pfizer/BioNTech pour les adolescents de 12 à 15 ans

L’Australie a donné son feu vert à l’administration du vaccin Pfizer/BioNTech aux adolescents de 12 à 15 ans, a signalé vendredi le ministre de la santé, Greg Hunt.

Le vaccin avait précédemment été approuvé dans le pays pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Deux doses sont nécessaires pour la protection contre le coronavirus, à au moins 21 jours d’intervalle.

Le gouvernement australien fait l’objet de critiques de plus en plus vives pour la lenteur de ses progrès en matière de vaccination, alors que plus de la moitié de la population est désormais confinée en raison de l’apparition récente du virus dans plusieurs États.

L’Australie a réussi à contenir en grande partie la pandémie grâce à des mesures très strictes, notamment la fermeture de ses frontières depuis mars 2020. Cependant, le variant Delta, hautement contagieux, a jeté un pavé dans la mare ces dernières semaines.

Depuis le début de la pandémie, l’Australie, qui compte environ 25 millions d’habitants, a enregistré plus de 32.000 infections et 915 décès dus au coronavirus. Plus de 10,6 millions de vaccins ont été administrés dans le pays jusqu’à présent.