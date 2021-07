La course sprint confirmée à Monza

La deuxième course sprint de l’histoire de la Formule 1 sera organisée dans le cadre du Grand Prix d’Italie, programmé du 10 au 12 septembre à Monza.

Le Grand Prix d’Italie, 14e manche du Championnat du monde de Formule 1, programmée du 10 au 12 septembre à Monza, accueillera le samedi la deuxième course sprint, la formule testée lors du Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end passé. La F1 a confirmé jeudi les horaires du rendez-vous italien.

Comme à Silverstone, le week-end commencera le vendredi (14h30) par une première séance d’essais libres d’une durée d’une heure. Les qualifications de la course sprint suivront à 18h00. Le samedi, une deuxième séance d’essais libres se tiendra de midi à 13h00. La course sprint se disputera à partir de 16h30. Il s’agit d’une course de 100 km (18 tours à Monza) qui détermine les positions sur la grille de départ pour le Grand Prix et attribue des points (3, 2 et 1) aux trois premiers. Le dimanche, la course débutera à 15h00.

À Silverstone, Max Verstappen avait remporté la première course sprint de l’histoire de la F1 devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.