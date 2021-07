Ismael Bako file à Manresa

Après avoir quitté l’ASVEL, le pivot louvaniste va s’engager avec la formation de Liga ACB.

Décidément, Hans Vanwijn et Ismael Bako sont inséparables. Alors que le premier a quitté Dijon et la Jeep Élite pour rejoindre Saragosse en Espagne, le second va lui aussi s’engager avec un club espagnol, après avoir quitté la France. Le pivot louvaniste est en effet en passe de signer à Manresa. Le transfert devrait être officialisé ce vendredi.

Outre la saison de Liga ACB avec le BAXI, Bako disputera la Champions League. Il y affrontera d’ailleurs, lors de la phase de groupes, l’Hapoel Jérusalem d’un autre Belgian Lion, Retin Obasohan.

La saison dernière, c’est un autre joueur belge, Jonathan Tabu, qui portait les couleurs du club catalan. Ce dernier a achevé la saison 2020-2021 à la dixième place.