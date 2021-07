Inondation: à quoi va servir mon argent quand je fais un don?

Sur les comptes des communes ou de la Croix Rouge, les dons en soutien aux victimes des inondations affluent, mais à quoi va servir tout cet argent?

Il y a quelques jours en conférence de presse, c’est la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, elle-même qui a appelé la population à faire des dons sur le site de la Croix Rouge. Depuis lors, alors que l’organisation a annoncé avoir déjà récolté près de quatre millions, certains se demandent à quoi va servir tout cet argent et s’il n’est destiné qu’aux seules victimes des intempéries. «À 100%», nous assure-t-on du côté de la Croix Rouge et des plusieurs communes contactées qui ont, elles aussi, ouvert des comptes pour venir en aide aux victimes. «Parce que nous avions énormément de demandes des habitants pour pouvoir aider les personnes sinistrées», précise Marie-Céline Chenoy, première échevine de Mont-Saint-Guibert.

Du côté de la Croix-Rouge, 700 000 euros ont déjà été dépensés ces derniers jours. «En matériel de première urgence, des tentes, des matelas, des couvertures, des lits de camp, etc., On parle de 10 000 lits de camp et de 10 000 couvertures par exemple, Marie Masset, directrice communication de la Croix Rouge. Une partie était dans nos stocks, mais pas tout et il faut de toute façon refaire les stocks, au cas où. »

Cartographier les besoins

Le reste des dons sera, lui, utilisé dans un second temps, voire même un troisième. «Ce sera aussi de l’aide aux victimes en fonction des besoins, reprend la directrice. Nous avons une équipe qui est occupée de cartographier les besoins en fonction des personnes sinistrées. C’est notamment pour cette raison que nous avons mis en place la distribution de repas chauds du côté de Trooz. C’est aussi le cas depuis ce jeudi soir sur trois autres communes liégeoises. Le reste de l’argent sera également utilisé dans le moyen et dans le long terme. Nous sommes conscients que tous ces gens qui font des dons, font confiance à la Croix Rouge pour une bonne gestion. C’est notre rôle de gérer au mieux ces dons que nous recevons, qu’ils soient financiers ou matériels d’ailleurs. C’est-à-dire répondre aux mieux aux besoins des personnes les plus vulnérables.»

Pour les communes, il est difficile à l’heure actuelle de chiffrer les montants déjà récoltés ni d’avoir une vision de l’utilisation de cet argent sur du long terme. «Parce que notre administration est actuellement complètement sinistrée et que pour beaucoup de choses nous devons parer au plus pressé, glisse Virginie Gillet, directrice financière de la commune de Pepinster. Nous n’avons d’ailleurs pas encore de vision globale de l’argent qui a été versé. Je sais juste dire que le numéro compte circule et que des gens nous ont même appelés de l’étranger pour aider financièrement nos concitoyens. »

Du côté des communes, on assure à chaque fois également que tout cet argent doit servir entièrement aux sinistrés. «C’est pour ça que nous avons ouvert notre compte au départ du CPAS, ajoute la directrice financière. Parce que nous voulions nous assurer que l’argent aille directement pour les personnes qui ont été sinistrées et il y en a beaucoup sur notre commune malheureusement.