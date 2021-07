Le Brésil bat largement l’Allemagne, le Japon s’imposent contre l’Afrique du Sud

Face à l’Allemagne, Richarlison a été le grand monsieur de la rencontre.

Le Brésil, champion en titre, s’est imposé 4-2 contre l’Allemagne lors de son premier match dans le groupe D du tournoi de football des Jeux Olympiques, jeudi à Yokohama.

Richarlison a été le grand monsieur de la rencontre. Après avoir déjà disputé toutes les rencontres de la Seleçao lors de la récente Copa América, lors de laquelle le Brésil a été battu en finale par l’Argentine, l’attaquant d’Everton a inscrit un triplé en trente minutes à peine (7e, 22e, 30e).

Les Auriverde auraient pu tuer tout suspense avant même le retour aux vestiaires mais Cunha a manqué la conversion d’un penalty (45e+1). Dans le second acte, la Mannschaft est revenue via Amiri (57e) et Ache (83e). Malgré l’exclusion d’Arnold (63e), les Allemands ont fait le forcing dans les dernières minutes. Exposés aux contres brésiliens, ils ont finalement encaissé un dernier but signé Paulinho (90e+4).

Le Brésil est logiquement en tête de son groupe D, à égalité de points avec la Côté d’Ivoire, qui s’est imposée 2-1 contre l’Arabie saoudite.

Dans le groupe A, le Japon, avec l’ailier de l’Antwerp Koji Miyoshi pendant 60 minutes, s’est imposé 1-0 contre l’Afrique du Sud grâce à un but du joueur du Real Madrid Takefusa Kubo, 20 ans.

Japonais et Mexicains, qui ont battu la France (4-1) en début de journée, partagent la tête du groupe A.