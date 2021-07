USA: plus de 50.000 nouveaux cas d’infection pour le 3e jour consécutif

La plupart des nouvelles contaminations ont été enregistrées en Floride, là où l’on dénombre également le plus grand nombre de décès liés au Covid-19.

Le nombre quotidien de cas d’infection au coronavirus aux États-Unis a franchi la barre des 50.000 pour la troisième journée consécutive, selon les dernières données de l’université Johns Hopkins. Avec 52.032 contaminations supplémentaires signalées mercredi, le pays a recensé un total de 34.226.889 cas positifs.

Avec 333 nouveaux décès en 24 heures, le Covid-19 a par ailleurs entraîné la mort de 609.862 personnes aux États-Unis.

La plupart des nouvelles contaminations ont été enregistrées en Floride (8.988), qui dénombre également le plus grand nombre de décès liés au Covid-19 (58). La Californie reste néanmoins l’État le plus touché avec un total de 3.874.959 cas, dont 8.640 nouvelles contaminations signalées mercredi. De plus, 64.157 personnes y sont décédées des suites de la maladie.

Quelque 339.102.867 doses de vaccins ont été administrées aux États-Unis jusqu’à présent. Selon l’agence sanitaire américaine CDC, 186.819.440 personnes ont reçu au moins une injection, tandis que 161,9 millions de personnes - soit 48,8% de la population américaine - sont entièrement vaccinées. Parmi les personnes de plus de 65 ans, 79,5% sont entièrement vaccinées.