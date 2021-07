Une collecte de jeux de société pour les sinistrés des inondations

L’association Meeple Solidaire récolte des jeux de société pour recréer du lien social et familial dans les foyers et les écoles touchés par les inondations en Wallonie.

C’est un nouvel élan de solidarité en direction des sinistrés. Meeple Solidaire se retrousse les manches et collecte vos jeux de société qui prennent la poussière. Assemblée en urgence dans la foulée des inondations en Wallonie, l’association caritative distribuera les boîtes récoltées d’ici la rentrée dans les écoles et les foyers des victimes.

«Je suis une passionnée de jeux, c’est aussi mon travail, je vends des jeux de société», témoigne la Bruxelloise Tatiana Dronjak, à l’origine du projet avec la photographe Billie B. Wings. «Autant je sais que le jeu de société n’est pas de première nécessité dans la catastrophe actuelle, autant que je sais qu’au moment où les gens auront fini de nettoyer et de se réinstaller, cela sera important pour eux de se réunir. Je vois justement le jeu de société comme le lien ultime pour partager quelque chose en famille ou entre amis.»

Une illustratrice s’est proposée pour créer en huit heures le logo de Meeple Solidaire au moment où l’association se créait dans l’urgence, dans le week-end qui a suivi les inondations. Internet

«J’ai des proches qui habitent Chênée en région liégeoise et qui ont été durement touchés», poursuit celle qui anime le blog Girl dot Game. «Même s’ils ne sont pas aussi fans que moi, partager de temps en temps un Dooble avec les enfants ou une partie des Aventuriers du rail, ça leur fait du bien. Ça peut paraître dérisoire, mais ce genre de moments permettra de recréer du lien et de réinjecter un peu de normalité dans une vie chamboulée.»

Concrètement, un réseau en extension de 30 boutiques fait office de point de collecte. Vous avez des jeux de société en bon état à donner? Ces 30 adresses (dont une en France) les réceptionneront, en partenariat avec l’association Meeple Solidaire. La carte des points de collecte est disponible ci-dessous et sur le site de l’association caritative Meeple Solidaire.

Pour que l’initiative se répande comme une traînée de poudre, l’association vous invite à partager une photo de votre don sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MeepleSolidaire

«Monsieur Tout-le-monde peut donner ses jeux pour qu’ils soient à terme distribués aux sinistrés», résume Gilles Plantin, l’un des bénévoles qui a rapidement rejoint l’association. « À part l’envoi ou le dépôt, on s’occupe de tout. On vérifie que les jeux sont complets, on fait le tri, on préparera la distribution avec la Croix Rouge, etc. On a ajouté un point de collecte en France parce que des Français nous demandaient comment ils pouvaient participer.»

Les éditeurs répondent en force

Les éditeurs de jeux de société ne restent pas les bras croisés et donnent également des boîtes encore neuves.

«On va en recevoir énormément», s’enthousiasme Tatiana Dronjak. «Les gens vont recevoir chez eux des jeux neufs, encore sous cellophane. L’idée, c’est de pouvoir remplacer un peu de ce qui a été perdu dans les familles, mais aussi dans les écoles. Et ça c’est très important, le jeu est un support pédagogique majeur, que ce soit pour distraire les enfants ou leur apprendre quelque chose. Les écoles sont soulagées de savoir qu’une association s’en occupe et qu’ils ne recevront pas des jeux plic-ploc. On sera très attentifs aux lots qui leur sont destinés, à leur composition, à leur état…»

Entre les dons actés et les promesses de dons, plus de 1000 jeux de société intègrent déjà l’opération de collecte menée par l’association Meeple Solidaire. Internet

Le vocabulaire du ludiste

Que désigne le meeple du Meeple Solidaire? Dans le vocabulaire du ludiste, le fan de jeu de société, le meeple est un pion qui représente un personnage.

Dans son discours, le Meeple Solidaire invite les ludistes à vider la pile de la honte ou encore à vider sa Kallax.

La pile de la honte, c’est la pile sur laquelle s’accumulent les jeux auxquels on n’a pas encore joué. Chez les collectionneurs compulsifs, et ils sont nombreux dans le milieu, cette pile peut prendre des proportions gargantuesques.

Quant à la Kallax, c’est la bibliothèque Ikea la plus populaire chez les joueurs. En ligne de mire: son prix correct et ses dimensions parfaites pour accueillir et abriter les boîtes de jeux de société.