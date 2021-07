VIDÉO | Chaudfontaine: un pont a bougé, poussé par les déchets de l’Ourthe

Un pont qui enjambe l’Ourthe à la sortie de Chaudfontaine a bougé de plusieurs centimètres, poussé par les déchets et la force de l’eau.

La route serpente le long de l’Ourthe, entre Chaudfontaine et Trooz. C’est l’Avenue de la Rochette. Tout au long du parcours, des déchets, des débris, des vies brisées par la furie des flots. Des voitures, parfois à plus de 100 mètres de la route. Des arbres entiers.

Puis un pont. Deux belles arches rouges qui traversent la rivière et qui mènent au club de rugby de la localité.

Mais en y regardant de plus près, on remarque que ce pont n’est plus à la même place qu’avant. Il a bougé.

Découvrez le pont de Chaudfontaine dans notre vidéo en tête de cet article.

La quantité de déchets contre le tablier du pont est impressionnante. © Jacques Duchateau

Une voiture

Cela démontre la force incroyable des flots. Le pont a bougé de plusieurs centimètres, il s’est même affaissé d’un côté. Contre le tablier, des tonnes de déchets, des arbres et aussi une voiture, que l’on ne voit même pas.

Un officier de police de Gand, en mission à Trooz pour l’identification des victimes, certifie qu’une voiture se trouve bien en dessous de tous ces déchets. «Et on ne sait pas s’il y a quelqu’un dedans ou pas.»

Sans compter d’autres victimes qui pourraient se trouver elles aussi sous les décombres.

Le pont a bougé de plusieurs centimètres. On le voit très bien à hauteur des joints. © Jacques Duchateau