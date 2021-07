Inondations: Plopsa Coo rouvre ses portes ce samedi

Le parc d’attractions du lutin Plop a été complètement nettoyé et les installations techniques ont pu être réparées et contrôlées, assure le parc dans un communiqué. -

Après être resté port closes plus d’une semaine, en raison des inondations qui ont touché une partie du pays mercredi et jeudi derniers, Plopsa Coo ouvre à nouveau ses portes samedi.

Jeudi dernier, suite aux intempéries qui ont touché une partie de la Belgique, le parc Plopsa Coo, situé dans la province de Liège, n’a pas été épargné par les inondations. «Des statues ont été emportées, les parkings détruits complètement, les ponts d’accès dépourvus de leurs habillages, des attractions, des magasins et des restaurants ont été inondés avec plus d’un mètre d’eau boueuse», indique le communiqué.

Le personnel du parc s’est mobilisé pour que le site puisse rouvrir le plus rapidement possible. Le parc a été complètement nettoyé et les installations techniques ont pu être réparées et contrôlées, avant le week-end de réouverture.

Du neuf à La Panne

À l’autre bout du pays, le parc d’attractions Plopsaland, situé à la Panne, ouvre son tout nouveau ‘coaster’, «The Ride To Happinness by Tomorrowland», des montagnes russes qui promettent être «les plus extrêmes d’Europe», fait part jeudi Plopsaland dans un communiqué. Cette attraction d’une valeur de 17,5 millions d’euros a été officiellement inaugurée mercredi soir lors d’une cérémonie d’ouverture en présence de Steve Van den Kerkhof, PDG de Plopsa, et d’invités. L’attraction fait partie intégrante de la nouvelle zone dédiée à Tomorrowland, le festival de musique électronique.

Avec cette attraction, les visiteurs sont catapultés à une vitesse de 90km/h et se retrouvent cinq fois la tête en bas. Le point le plus élevé est situé à 35 mètres au-dessus du sol, offrant une vue impressionnante sur tout le parc. En outre, les visiteurs peuvent profiter tout au long du parcours d’une bande sonore exclusive.