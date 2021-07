CARTE | Covid: Bruxelles passe au rouge, Rome et Venise en orange, la Crète et Ibiza en rouge foncé

Comme chaque jeudi, l’Europe met à jour la couleur de chaque pays sur la «carte Covid». En Belgique, Bruxelles repasse en rouge. Pendant ce temps-là, plusieurs régions touristiques passent au rouge foncé.

Chaque jeudi, l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies met à jour le code couleur des régions d’Europe en fonction de différents critères liés à la contagion du Covid. Cette semaine, le rouge foncé fait son apparition.

En Belgique, alors que la Flandre et la Wallonie sont en orange, la Région bruxelloise est repassée en rouge.

Avec un taux d’incidence de 213 cas pour 100.000 habitants et un taux de positivité de 2,5%, Bruxelles passe au rouge. Pour la simple raison que le taux de notification à 14 jours est compris entre 200 et 500 cas pour 100.000 habitants.

+ LIRE AUSSI | Bilan Covid ce jeudi en Belgique: la hausse des cas ralentit

Et chez nos voisins?

Une grande partie des Pays-Bas en rouge foncé

Les provinces de Hollande-Septentrionale, Hollande-Méridionale, Utrecht, Brabant-Septentrional, Gueldre et Overijssel sont passées au rouge foncé. La province de Groningen était déjà la région la plus contaminée et continue de l’être. Les provinces de Zélande, Limbourg, Drenthe, Frise et Flevoland restent également en rouge.

À la vue des dernières tendances, plusieurs pays pourraient introduire rapidement de nouvelles règles plus strictes concernant les voyageurs néerlandais.

Du vert à l’orange en France

Plusieurs régions françaises sont passées du vert à l’orange. Seuls le Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté restent en vert.

Statu quo en Allemagne

En Allemagne, le pays reste totalement en vert.

Et pour le reste de l’Europe?

Valence, Majorque, Ibiza et la Crète en rouge foncé

Plusieurs destinations très touristiques sont passées du rouge au rouge foncé. C’est notamment les cas des villes espagnoles d’Ibiza, Valence et Majorque et également le cas de la Crète en Grèce.

La Corse et l’Irlande en rouge

Outre Bruxelles, la Corse, l’Irlande et les régions grecques de Thessalie et des îles ioniennes et égéennes ont également adopté la couleur rouge.

Rome, la Sicile, Venise et la Sardaigne en orange

En Italie, ce sont également des lieux très prisés qui passent à l’orange: Rome, Venise, la Sicile et la Sardaigne.

Du vert en grande partie

Une large partie de l’Europe reste malgré tout verte, ce qui signifie que l’épidémie y est encore sous contrôle.

Faites glisser le curseur pour voir l’évolution: à gauche, la situation du 15 juillet et à droite, la situation du 22 juillet.

Code couleur de l’ECDC: comme ça se passe? C’est sur base des données et des critères de l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qu’un code couleur est attribué aux pays européens ainsi qu’aux différentes régions qui les composent. Code couleur rouge foncé: régions ou pays où les individus sont à très haut risque d’infection (taux de notification à 14 jours est supérieur à 500 cas pour 100.000 habitants). Code couleur rouge: régions ou pays où les individus sont à haut risque d’infection (taux de notification à 14 jours est supérieur à 75 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité du test est égal ou supérieur à 4% OU si le taux de notification à 14 jours est compris entre 200 et 500 cas pour 100.000 habitants). Code couleur orange: régions ou pays où un risque modérément accru d’infection a été identifié (le taux de notification à 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants mais que le taux de positivité du test est de 4% ou plus OU si le taux de notification à 14 jours est compris entre 75 et 200 cas pour 100.000 habitants et que le taux de positivité du test est inférieur à 4%). Code couleur vert: régions ou pays pour lesquels un faible risque d’infection a été établi (taux de notification à 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité du test inférieur à 4% OU taux de notification à 14 jours est inférieur à 75 cas pour 100.000 habitants et que le taux de positivité est inférieur à 1%). En fonction de ces couleurs, les autorités belges prennent des mesures que les Belges doivent suivre (tests, quarantaine...).