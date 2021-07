VIDÉO | Inondations à Walibi: pas de réouverture avant le 7 août

À la suite des inondations qui ont frappé Wavre, le parc d’attractions de Walibi n’ouvrira pas ses portes avant quelques semaines.

Walibi n’est pas près de rouvrir ses portes aux visiteurs. Suite aux inondations du 16 juillet à Wavre, les parcs Walibi et Aqualibi ont été sévèrement touchés.

Aucune réouverture du site n’est prévue avant le 7 août.

«Les infrastructures techniques ayant été lourdement touchées aussi, nous sommes injoignables par téléphone ou mail. Nous renseignons toutes les informations liées aux inondations sur notre site ou nos réseaux sociaux», explique le parc dans un communiqué.

Concernant les droits d’entrée, les abonnements seront prolongés de la durée de fermeture. En fonction de l’évolution de la situation, les tickets seront soit prolongés ou modifiés, soit remboursés.

Comme l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage, on doit tout démonter

«Tout ce qui est moteur est généralement sur les parties basses de l’attraction. Tout a été submergé et comme l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage, on doit tout démonter», explique Francesco Bonura, technicien de maintenance, à la RTBF.

En pleine haute saison, le constat est amer pour les employés du parc.