Deux ans et six mois pour une tentative de vol de cuivre à Ciney

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, jeudi matin sur opposition, un homme poursuivi pour une tentative de vol de cuivre commise à Ciney, le 5 février 2020, à deux ans et six mois de prison. Il l’a par ailleurs acquitté d’un vol de cuivre commis le 31 janvier 2020, toujours à Ciney.

Les policiers ont eu leur attention attirée par la présence d’un véhicule suspect sur le parking de la gare de Ciney, véhicule qui correspondait par ailleurs à celui ayant servi à commettre un vol de 138m de câbles de cuivre et d’un touret de 178m, quelques jours plus tôt. Ce véhicule était ouvert. Dedans, ils ont trouvé une pince-monseigneur, des lampes frontales, une paire de cisailles, des tournevis et des gants. Trois Roumains ont été interpellés et condamnés en novembre 2020 pour ces faits.

L’un d’eux, qui a écopé de quatre ans ferme par défaut, a récemment été interpellé à Bruges. Devant le tribunal correctionnel de Dinant, il a nié le vol du 31 janvier. Pour celui du 5 février, il n’a pu contester sa présence sur place. Il a été filmé par des caméras de surveillance dans le souterrain de la gare et ses empreintes ont été relevées dans la voiture. «Je ne savais pas que c’était pour voler. Les deux autres m’ont proposé de leur donner un coup de main pour récupérer de la ferraille dans un fossé. Je les ai accompagnés depuis Seraing. Ce n’est qu’en arrivant à Ciney que j’ai compris qu’il s’agirait d’un vol», a-t-il expliqué.