Horeca: trois événements de recrutement dans le Hainaut

Après Liège, Namur et Louvain-la-Neuve, le Forem, l’IFAPME et l’UCM concentrent leurs efforts sur la province de Hainaut pour aider les entrepreneurs de l’horeca à combler leur manque d’effectifs.

Trois JobShots sont ainsi proposés: le 27 juillet à La Louvière, le 29 juillet à Charleroi et à Tournai. Une cinquantaine d’établissements se sont déjà inscrits à ces salons de l’emploi, indique le Forem dans un communiqué diffusé jeudi.

Après la réouverture des bars, des restaurants, des cafés, et de la relance de l’activité hôtelière, le nombre d’opportunités d’emploi de ce secteur en Wallonie a plus que doublé entre janvier et juin 2021: 5.545 postes à pourvoir diffusés durant cette période sur le site du Forem concernaient des métiers de l’Horeca, dont 1.560 en province de Hainaut, observe l’organisme wallon. Plus de 75% de ces opportunités d’emploi concernaient les métiers de commis de cuisine, serveur en restauration, cuisinier, équipier polyvalent de restauration, serveur de bar/brasserie.

Plus de 200 places de stage disponibles

«Aujourd’hui, de nombreux établissements Horeca peinent à recruter: 379 offres d’emploi sont actuellement diffusées sur le site du Forem pour la province du Hainaut. Cette estimation est minimale: une offre d’emploi peut reprendre plusieurs postes à pourvoir pour un même établissement. Et l’ensemble des offres diffusées par les employeurs du secteur ne passe pas nécessairement par le site du Forem. Selon l’IFAPME, plus de 200 places de stage sont aussi disponibles dans la province de Hainaut dans le secteur Horeca.»

«Pour la province de Hainaut, le Forem a identifié plus de 2.200 demandeurs d’emploi ayant une expérience récente dans l’Horeca. Des candidats mobilisables rapidement pour les entreprises du secteur», explique Marie-Kristine Vanbockestal, administratrice générale du Forem.

«C’est un travail de longue haleine qui s’annonce pour l’Horeca. Le chantier est pharaonique pour reconstruire la confiance autour de professions, aujourd’hui sinistrées. Les talents, qui faisaient les beaux jours de tout un secteur, ont dû le quitter pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Mais au-delà de l’émotion, il faut urgemment relancer les embauches et reformer les candidats au (x) métier(s)», ajoute Pierre-Frédéric Nyst, président UCM.

La tournée JobShots se poursuivra en province de Luxembourg début août.