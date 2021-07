Covid: la Belgique envoie une aide d’urgence à la Tunisie

La Belgique apportera une aide d’urgence à la Tunisie, à la suite d’une demande transmise par ce pays via le Mécanisme européen de protection civile, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L’annonce a été faite ce jeudi par les Affaires étrangères

La Tunisie est confrontée à une sérieuse détérioration de sa situation sanitaire et à une forte augmentation des hospitalisations. Le pays a fait part aux partenaires européens de besoins spécifiques pour l’aider à face à cette situation, y compris en termes de vaccins. Le taux de vaccination demeure en effet très bas dans le pays et les autorités s’efforcent d’accélérer la campagne de vaccination, indique le communiqué

L’aide partira ce jeudi. Elle consistera notamment en 150.000 doses de vaccins AstraZeneca issues de la réserve du SPF Santé publique et qui ne devaient plus être utilisées dans le cadre de la campagne nationale. La Belgique acheminera également des médicaments pour les soins intensifs issus également de la réserve du SPF Santé publique et du matériel médical pour les soins intensifs et des équipements de protection personnelle (dont gants et masques) issus de la réserve de la Défense.

«La Belgique tient à exprimer sa solidarité avec les autorités et la population tunisiennes, confrontées à une phase difficile de la pandémie de Covid-19. La solidarité internationale dans le cadre d’une telle pandémie est d’autant plus cruciale qu’aucun d’entre nous n’est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous. La Belgique voit cette contribution également comme un encouragement à la vaccination sur base de sa propre expérience et des effets positifs de la vaccination sur la situation sanitaire», précise le communiqué.