Après les inondations, Sophie Wilmès vient en aide aux sinistrés de Chaudfontaine

Sophie Wilmès, la ministre des Affaires étrangères, fait le buzz depuis quelques jours. Afin d’aider les victimes des inondations de Chaudfontaine, l’ex-Première ministre s’est rendue sur les lieux pour donner un coup de main.

Une simple photo et plus de 4.500 partages. Le cliché montrant Sophie Wilmès, la boue jusqu’aux genoux, pour aider les sinistrés de Chaudfontaine est largement partagé et commenté sur Facebook.

Face au désastre, la ministre des Affaires étrangères n’a pas hésité à se retrousser les manches pour venir aider - en toute discrétion - les habitants liégeois.

L’ex-Première ministre n’a pas partagé cette photo. Celle-ci a été postée par Isabelle Gianotti, une habitante très émue. «Belle solidarité avec Mme Wilmès», écrit-elle.

Un cliché qui fait donc le buzz avec plus de 4.500 partages, plus de 2.000 likes et près de 600 commentaires.