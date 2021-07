Tour de Wallonie: Fabio Jakobsen renoue avec la victoire près d’un an après son effroyable accident

Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) a levé les bras au terme de la 2e étape du Tour de Wallonie (2.Pro).

Après 30 tours de 4 kilomètres sur le circuit de Zolder, il s’est imposé au sprint afin de signer sa première victoire depuis son effroyable crash le 5 août 2020 au Tour de Pologne. Jakobsen a devancé le Colombien Fernando Gaviria (UAE Emirates) et Amaury Capiot (Arkéa-Samsic).

Revenu à la compétition début avril lors du Tour de Turquie après avoir subi de nombreuses opérations, notamment au visage, Jakobsen n’avait pas encore réellement pu se mêler à la victoire dans un emballement final. Mercredi, le Néerlandais de 24 ans a décroché la 19e victoire de sa carrière, lui qui a remporté à deux reprises le GP de l’Escaut (2018, 2019).

Ironie de l’histoire, c’est Dylan Groenwegen (Jumbo-Visma), suspendu après avoir causé la chute de Jakobsen en Pologne, qui avait remporté mardi la première étape à Héron.

Initialement, cette 2e étape devait se tenir entre Verviers et Herve. Elle n’a pas pu se dérouler dans sa formule originelle en raison des conséquences des inondations et des dégâts qu’elles ont causés. Les organisateurs, après avoir d’abord annulé la journée, ont trouvé in extremis une solution de remplacement avec le circuit de Zolder.

Jeudi, la 3e étape se tiendra entre Plombières et Erezée sur la distance de 179,9 kilomètres. Après avoir déjà dû gravir cinq côtes répertoriées, dont quatre de première catégorie, le peloton se jouera la victoire au sommet d’une ultime côte d’un kilomètre.

La course wallonne, remportée en 2020 par le Français Arnaud Démare, se ponctuera samedi par une journée de 192,4 kilomètres entre Dinant et Quaregnon.