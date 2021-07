Vols et pillages à Esneux: la police en renfort pour les patrouilles de nuit

L’appel lancé par la commune d’Esneux concernant les vols et les pillages a été entendu. Des renforts de la police fédérale seront présents sur le territoire dès mercredi soir, a annoncé la bourgmestre Laura Iker.

Les agents supplémentaires seront donc en action durant les prochaines nuits pour aider la zone de police SECOVA: «Ils assureront des patrouilles sur toute la commune afin d’éviter les vols et pillages. Nous avions demandé au Gouverneur l’aide de l’armée car la zone de police à elle seule ne pouvait pas faire plus que ce qu’elle faisait déjà. J’ai pu avoir un contact avec le bureau ce matin et une solution a pu être trouvée «, se réjouit la bourgmestre.

À l’image d’autres communes, la localité d’Esneux est confrontée à plusieurs actes malveillants: «Plusieurs vols ont été constatés sur la commune et des gens circulent durant la nuit. Par exemple, l’Office du Tourisme a été saccagé. La nuit dernière, de nouveaux méfaits ont été constatés malgré la présence d’une société privée pour patrouiller dans les rues», précise encore Laura Iker.

Quinze équipes supplémentaires seront donc sur le terrain dès mercredi soir pour une durée indéterminée: «C’est une excellente nouvelle et ces équipes seront plus à même d’agir que les sociétés de gardiennage ou encore les groupes de citoyens. Ce n’était pas le rôle des riverains qui prenaient des risques en patrouillant».

La nuit dernière, de nouveaux méfaits ont été constatés malgré la présence d’une société privée pour patrouiller dans les rues