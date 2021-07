Accrobranche, le congé de paternité des enseignants, une alimentation plus équilibrée à l’école: nos 10 articles pour les familles

Accrobranche, le congé de paternité des enseignants porté à 15 jours, une alimentation plus équilibrée à l’école: nos 10 articles pour les familles

L’Euro est terminé, tout comme le Tour de France… Les vacances défilent. Heureusement, un grand rendez-vous sportif arrive dans les prochains jours: les Jeux Olympiques! D’où viennent-ils? Le JDE y répond pour votre enfant.

Toujours devant les écrans, le nouveau Space Jam est sorti il y a une semaine dans les salles obscures. À cette occasion, L’Avenir vous a préparé un petit quizz pour tester vos connaissances sur le bijou de 1996.

Les vacances défilent, certes, mais sont loin d’être finies. Avant de regagner des écoles où le FWB va promouvoir un peu plus une alimentation équilibrée, nous vous proposons plus d’une activité à faire au grand air: accrobranche, un parc animalier au sud de Couvin, le Ronquières festival ou encore Saint-Trond et Genval, il y en a pour tous les goûts.

1. Le congé de paternité des enseignants porté à 15 jours ouvrables

Il s’agit en réalité d’une première étape. En 2023, ce congé de paternité sera porté à 20 jours ouvrables. + LIRE L’ARTICLE

2. Dessine-moi une actu: «D’où viennent les Jeux olympiques?»

Deux fois par mois, le JDE répond à des questions d’enfants dans une vidéo pleine de peps. Cette semaine, on vous parle des Jeux olympiques, qui débutent le 23 juillet.

3. L’accrobranche, une activité pour toute la famille

À la recherche d’une activité familiale fun doublé d’un petit (ou d’un grand) frisson? Essayez l’accrobranche. Voici les principaux sites d’accrobranche en Wallonie

4. Ronquières fait confiance au Covid Safe Ticket

Premier festival à tenter le «plein public», les 14 et 15 août, Ronquières mise tout sur le Covid Safe Ticket.

5. Bruxelles a adopté le premier plan consacré aux familles monoparentales

Le gouvernement bruxellois a adopté son premier plan de soutien aux familles monoparentales. Celui-ci propose 31 mesures concrètes autour de cinq piliers d’action.

6. «Éveillez-moi» de Marie-Eve Defour: pour sortir un enfant de la médisance

Marie-Eve Defour lance, avec l’illustratrice Gaëlle De Jesus Silva, la collection de livres pour enfants «Éveillez-moi». Premier opus: Siméon.

7. L’Arche de Noé: où les animaux sont rois

Près de la frontière franco-belge, L’Arche de Noé accueille une soixantaine d’espèces domestiques et exotiques. Un plaisir pour les familles.

8. Une alimentation plus équilibrée dans les écoles

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a débloqué ce jeudi un budget de 2,15 millions d’euros pour promouvoir une alimentation plus équilibrée dans les écoles.

9. Cinéma | Space Jam

Film culte pour toute une génération, la nouvelle mouture sortie mercredi dernier marquera-t-elle celle de vos enfants? L’avenir le dira. Et si on testait votre mémoire avec un petit quizz? QUIZ | Êtes-vous un vrai fan de « Space Jam » ?

10. Lac de Genval, Saint-Trond… Notre sélection de destinations à deux pas de chez vous

Envie de vous évader sans partir au bout du monde? Cet été, L’Avenir veut vous dépayser… à deux pas de chez vous. Notre volonté? Vous donner envie d’être les touristes de votre pays. Parcs animaliers, Pierres et patrimoine, Au fil de l’eau, A deux pas de nos frontières: autant de thèmes qui vous permettront d’écarquiller les yeux de plaisir sans courir trop loin.