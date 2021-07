Incendies en Colombie-Britannique: l’état d’urgence déclaré

L’état d’urgence été déclaré mardi en Colombie-Britannique, province de l’ouest du Canada, face aux incendies voués à prendre de l’ampleur nourris par les températures élevées et les vents forts prévus dans les jours à venir.

«Nous avons atteint un point critique», a annoncé Mike Farnworth, le ministre de la Sécurité publique de Colombie-Britannique, lors d’un point presse. «Sur la base des conseils des responsables de la gestion des urgences et des incendies de forêt, et de la détérioration des conditions météorologiques, je déclare l’état d’urgence provincial», a-t-il ajouté.

Une évacuation est déjà prévue pour environ 5.700 habitants de la province, plus du double que la journée précédente. Environ 32.000 autres personnes sont aussi menacées de devoir quitter leurs demeures.

L’ouest du Canada et des USA est en proie depuis plusieurs semaines à des feux de forêts déclenchés après la vague de chaleur subie fin juin. À l’heure actuelle, 300 foyers sont enregistrés dans la province canadienne de Colombie-Britannique mais ce nombre est voué à croître dans les prochains jours, avec la hausse des températures et un temps sec. De plus, le vent attendu dans les prochains jours risque de propager les flammes. Environ 3000 pompiers sont à l’œuvre pour tenter de maîtriser les incendies.