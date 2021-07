Des caves continuent d’être pompées dans le Limbourg

En province Limbourg, des caves continuent d’être pompées à Halen près d’Hasselt dans le Limbourg en raison des inondations sans précédent qui ont frappé la Belgique. Une centaine de maisons avaient été inondées dans la commune avec la montée du niveau d’eau des rivières Fleppe, Gète et Démer.

Du personnel de la Défense reste mobilisé pour aider les habitants mercredi encore.

Dans la commune voisine de Herk-De-Stad la situation tend à se normaliser. Bien que dans certaines localités, les niveaux d’eau restent élevés, la situation est sous contrôle. Ils tendent à baisser pour la Démer, qui est désormais 10 centimètres sous le pont, et la Gète à une trentaine de centimètres en deçà, selon le bourgmestre Bert Moyaers (Vooruit). «En amont, la capacité des bassins commence à augmenter à nouveau, de sorte que lorsqu’il pleut à nouveau, il n’y a pas de danger immédiat», assure-t-il.

Cependant avec des voiries qui restent fermées, la circulation reste perturbée.

Depuis Lanaken, où des habitants avaient été évacués la semaine passée à Herbricht, à la frontière néerlandaise, le bourgmestre Marino Keulen (Open Vld) salue les efforts de nettoyage et de déblaiements des encombrants dans ce hameau par les volontaires.

Il lance toutefois un appel à la ministre fédérale de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et aux ministres flamandes Lydia Peeters (Open Vld) et Zuhal Demir (N-VA) pour que du personnel et des équipements soient déployés afin de contribuer à ces travaux de ramassage des déchets et encombrants.