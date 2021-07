Au cours des six premiers mois de cette année, 170.939 voitures électriques des marques VW ont été livrées. C’est beaucoup plus qu’en 2020.

Le Groupe Volkswagen a vendu beaucoup plus de voitures électriques et de véhicules hybrides rechargeables au cours du premier semestre de l’année, a annoncé le constructeur automobile mardi.

Au cours des six premiers mois de cette année, 170.939 voitures électriques des marques VW ont été livrées à des clients dans le monde entier. Il s’agit d’une augmentation de 165% par rapport au premier semestre 2020 (environ 64.000), qui avait été fortement affecté par la crise du coronavirus. La part des voitures électriques dans l’ensemble des livraisons s’élève désormais à 3,4%.

Volkswagen est la marque du groupe à avoir vendu le plus de voitures électriques (92.859), suivi par Audi (32.775), Porsche (19.822), Skoda (17.697) et Seat (6.172). Les modèles les plus populaires étaient la Volkswagen ID.4, la Volkswagen ID.3 et l’Audi e-tron.

Le marché intérieur européen est de loin le plus important (plus de 128.000). Il est suivi par les États-Unis et la Chine, qui comptent tous deux plus de 18.000 livraisons de voitures électriques.

Les ventes de véhicules hybrides rechargeables ont triplé. Au cours des six derniers mois, 171.300 ont été vendus.