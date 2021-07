Le débrief du jour: Deuil national | Encore 116 disparus | Le discours empathique du roi

Jour de deuil national, le bilan des disparus s’alourdit et encore le discours plein d’empathie du roi à la veille de la fête nationale: voici le condensé de l’actualité de ce mardi 20 juillet 2021.

1. La Belgique en deuil ce mardi suite aux inondations meurtrières

La Belgique observe une journée de deuil national ce mardi à la suite des intempéries et inondations dévastatrices qui ont frappé le pays la semaine dernière et qui ont coûté la vie à 31 personnes jusqu’à présent, selon le dernier bilan officiel. Le pays se figera pour une minute de silence et de recueillement à midi, et les drapeaux seront mis en berne.

2. Le bilan des disparus s’alourdit

Après avoir été réduit à 70 dans la journée de lundi, le nombre de personnes portées disparues en raison des fortes inondations qui ont touché la Belgique la semaine dernière est remonté à 116 mardi matin, indiquent le cabinet de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden et le Centre de crise, confirmant une information de VTM.

3. Un discours du roi annuel plein d’empathie et de soutien aux victimes

En cette veille de 21 juillet, le roi Philippe a tenu son traditionnel discours en marge de la Fête nationale, naturellement marqué par ce jour de deuil national. Il y est logiquement question de la terrible catastrophe qui a frappé le pays, mais aussi de la crise sanitaire et des incroyables élans solidaires spontanés.

4. L’aller-retour express de Jeff Bezos dans l’espace

Le milliardaire Jeff Bezos a décollé pour l’espace dans son vaisseau Blue Origin ce mardi après-midi pour redescendre sur terre presqu’aussi rapidement.

5. JO 2021: une annulation de dernière minute n’est pas exclue

Les Jeux olympiques de Tokyo vont-ils avoir lieu? Le doute plane toujours à trois jours de la cérémonie d’ouverture.