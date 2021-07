Mandanda a signé pour un an à l’Excel Mouscron

Quelques détails étaient encore à régler pour le gardien qui était déjà présent sur la photo officielle du club.

Et de trois! Ils sont désormais trois anciens Carolos à être sous contrat à l’Excel Mouscron. Après Clément Tainmont et Christophe Diandy, c’est Parfait Mandanda qui a signé un contrat portant sur une saison et une seconde en option.

Présent dans le groupe depuis plusieurs semaines, le gardien a participé aux amicaux face à Dunkerque et Ostende. Les deux fois, il a livré des prestations impressionnantes.

Son transfert était certain depuis plusieurs jours mais il restait quelques détails à régler.

Les amicaux annulés

Notons que les Hurlus ne joueront pas leurs deux matchs amicaux prévus cette semaine. Suite aux inondations qui ont frappé le pays, leur stage a été annulé. Il devenait donc compliqué de faire autant de route pour jouer une rencontre. Ils continueront donc à s’entraîner au Canonnier. Un attaquant de 20 ans, ancien de Monaco, a notamment rejoint le groupe en test.