«Stabilisation prudente» du nombre de nouveaux cas aux Pays-Bas

Mardi, 6.823 tests Covid positifs ont été enregistrés aux Pays-Bas, contre 8.903 lundi.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 aux Pays-Bas a augmenté de 34% la semaine dernière, a annoncé l’Institut national de la santé publique et de l’environnement (RIVM) mardi. L’augmentation est considérablement plus faible par rapport à la semaine précédente. Le taux de reproduction est retombé à 1,75.

«Ces derniers jours, une stabilisation prudente a été observée dans le nombre de personnes obtenant un test positif. Il faudra voir si dans la semaine à venir cette stabilisation se convertit en baisse», estime le RIVM. Mardi, 6.823 tests Covid positifs ont été enregistrés aux Pays-Bas, contre 8.903 lundi.

Le taux de reproduction, qui indique à quelle vitesse le coronavirus se propage, est tombé à 1,75, a également rapporté le RIVM. À la fin de la semaine dernière, ce taux était à 2,91, le plus haut niveau jamais atteint. Ce nombre indiquait que le virus se propageait à un rythme sans précédent.

Le RIVM a également annoncé que le nombre de nouveaux patients atteints de Covid-19 admis à l’hôpital est passé à 205 la semaine dernière. C’est 120 de plus qu’une semaine plus tôt. Trente-et-un nouveaux patients Covid ont été admis dans des unités de soins intensifs, soit 19 de plus que la semaine précédente.