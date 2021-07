VIDÉO | Le roi, la reine et le Premier ministre rendent hommage aux victimes des inondations dans une cérémonie sobre

Une cérémonie sobre et émouvante a eu lieu ce mardi midi à la caserne des pompiers de Verviers, une des villes les plus touchées par les inondations de ces derniers jours.

Le roi Philippe et la reine Mathilde arrivent dans une limousine noire du Palais. De nombreux badauds ont pris place sur le trottoir en face de la caserne des sapeurs-pompiers de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau, à Verviers.

Un petit geste de la main pour les saluer puis les souverains sont accueillis par Muriel Targnon, bourgmestre de Verviers, par le gouverneur Jamar, le Premier ministre Alexander De Croo, Elio Di Rupo et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. Rudi Vervoort complète le carré VIP.

Les moments forts de la cérémonie dans notre vidéo en tête de cet article.

Témoignages

Les souverains ont d’abord été présentés aux différents chefs de corps des pompiers. Ils ont pris le temps d’écouter leurs témoignages, les récits d’une semaine qui les marquera à vie.

C’était ensuite le tour de quelques riverains. Des familles fortement touchées, certaines ayant tout perdu. Le roi et la reine les ont écoutés avec attention et empathie. Un petit geste de sympathie, une caresse sur la tête d’un enfant qui pleure, Mathilde a été particulièrement attentive et a pris tout son temps pour écouter ces personnes fragilisées par les événements de la semaine dernière.

Vient le moment des discours. Tout en sobriété. Jean-Pierre Minguet, qui se présente comme poète-cycliste, a récité un texte de son cru, basé sur l’amour, l’émotion, aussi, et la solidarité.

Puis vient Sam, un petit Verviétois de 11 ans qui dit toute sa douleur de voir sa ville détruite et envahie par les déchets. Un témoignage qui a touché chacun.

Une minute de silence a été observée. On entend au loin sonner les cloches des églises. Mais la sirène de la caserne n’a pas retenti, comme c’était prévu.

Le roi et la reine ont ensuite pris congé, tout en prenant la peine de retrouver les personnes sur le trottoir d’en face. Là encore, des témoignages, des morceaux de vie partis au fil de l’eau auront ému les souverains.