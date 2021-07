Inondations: une plateforme solidaire pour aider et être aidé

La plateforme permet d’enregistrer une demande d’aide pour une adresse précise, via Web et SMS. BELGA

Une plateforme a été créée pour mettre en relation des sinistrés qui ont des besoins et des personnes pouvant les aider.

En quelques heures, la plateforme www.aide-inondations.be mise en place ce mardi par une équipe liégeoise cartonne.

«Avec mon équipe, on a décidé de consacrer du temps à construire une plateforme pour centraliser les besoins et offres pour personnes sinistrées», explique Benoît Hossay. «La plateforme permet d’enregistrer une demande d’aide pour une adresse précise, via Web et SMS (parce que c’est la seule chose qui passe dans les zones sinistrées).»

Son fonctionnement est très simple.

«Ayant passé deux jours complets à Chênée, c’est vraiment quelque chose de nécessaire», précise son concepteur.